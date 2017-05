La nascita di Budda

Ogni anno tra maggio e giugno, si celebra il Vesak, l’anniversario della nascita di Gautama Budda, il padre del buddismo, nato nel 567 dopo Cristo. Quando morì, all’età di ottant’anni, i suoi fedeli trasformarono i suoi insegnamenti nei princìpi della regione buddista. Oggi si contano circa 488 milioni di fedeli - il 9 per cento della popolazione mondiale - concentrati soprattutto in Asia.

Le celebrazioni di Vesak ricordano varie fasi della vita del profeta. E in ogni paese assumono forma diversa a seconda delle tradizioni.

A Java, in Indonesia, milioni di monaci si raccolgono attorno al tempio Borobudur, risalente al nono secolo dopo Cristo e oggi patrimonio dell’Unesco. In Nepal invece milioni di buddisti si muovono verso Lumbini, luogo di nascita di Budda, dove i fedeli lasciano doni e offerte. A Ipoh, in Malesia, i fedeli si riuniscono attorno a un tempio mettendo un dipinto sacro chiamato Thangka sotto il sole per assorbire il suo potere.

Le foto sono state scattate in Indonesia, Malesia, India e Singapore tra il 9 e il 10 maggio 2017.