Arrestate 42 persone in un’inchiesta sulla ’ndrangheta in Italia. La polizia e la direzione distrettuale antimafia hanno condotto una serie di operazioni in Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte e in altre regioni del Nord Italia. Alcuni arrestati erano in contatto con politici locali e funzionari dell’agenzia delle entrate. Al centro delle indagini ci sono alcuni appalti, compreso quello per il terzo valico ferroviario, la linea ad alta velocità tra Genova e Milano. Tra le persone indagate c’è anche il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, Francesco D’Agostino.