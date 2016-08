In Italia aumenta l’occupazione. A giugno i contratti di lavoro erano 71 mila in più rispetto a maggio (+0,3%) e 329 mila in più rispetto allo stesso mese del 2015. I dati diffusi dall’Istat confermano la tendenza dell’ultimo trimestre. La crescita riguarda soprattutto i lavoratori indipendenti (+78 mila sul mese), mentre i dipendenti permanenti sono 4 mila in meno rispetto a maggio.