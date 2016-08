Piazza Affari in rosso, bene solo Monte dei Paschi di Siena (Mps). Dopo un avvio positivo, le borse europee rallentano. I test sulla capacità delle banche di restare solventi anche in condizioni avverse (stress test) sono stati superati da tutti i 51 istituti esaminati, tranne Mps. Eppure a Milano l’unica banca in rialzo è proprio Mps: segno che gli investitori credono nel piano di ricapitalizzazione.