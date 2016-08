L’Italia acconsentirà all’uso delle basi militari, se richiesto dagli Stati Uniti. Il governo italiano è pronto a concedere a Washington l’uso delle basi e dello spazio aereo per condurre l’offensiva contro il gruppo Stato islamico in Libia. L’ha detto alla camera la ministra della difesa Roberta Pinotti, aggiungendo che “la lotta contro l’Isis in Libia è fondamentale per la sicurezza dell’Europa e dell’Italia”.