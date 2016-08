La cassazione ha dato il via libera al referendum costituzionale in Italia. La corte ha convalidato le firme presentate dal comitato del sì. Da questo momento il governo avrà 60 giorni per fissare la data della consultazione sul disegno di legge Boschi. Secondo stime di YouTrend, il referendum potrebbe tenersi tra il 2 ottobre e l’11 dicembre. La riforma, tra le altre cose, propone di superare il bicameralismo perfetto.