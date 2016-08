Due militari turchi sono scappati in Italia dopo il colpo di stato fallito in Turchia. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu, che ha detto di essersi messo in contatto con le autorità italiane per chiedere il rimpatrio dei due militari, accusati di essere coinvolti nell’organizzazione del colpo di stato del 15 luglio in Turchia.