Rallenta la crescita dell’economia italiana. Nel secondo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (pil) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7 per cento rispetto al secondo trimestre del 2015. Lo stabilisce una stima preliminare dell’Istat. Si tratta di un dato peggiore rispetto alle attese degli esperti e dello stesso ministero dell’economia, che prevedeva una crescita dello 0,1-0,2 per cento. In diminuzione, in particolare, il comparto dell’industria.