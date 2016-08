Cosa è successo nell’undicesimo giorno di Olimpiadi 

Il 16 agosto sono finite le prime Olimpiadi di Simone Biles: la ginnasta statunitense ha disputato l’ultima gara di questa edizione vincendo un altro oro, il quarto, nel corpo libero.

Il velista argentino Santiago Lange, 55 anni, a Rio per disputare la sua settima Olimpiade, ha vinto la Nacra 17 conquistando la prima medaglia d’oro della sua carriera. “Ho gareggiato contro i figli dei miei ex avversari”, ha dichiarato alla fine della gara. Le atlete russe Svetlana Romašina e Natal’ja Iščenko hanno vinto nella gara di nuoto sincronizzato, prolungando l’imbattibilità della Russia in questa disciplina, che dura dal 2000.

Durante le qualificazioni per i cinquemila metri femminili, la neozelandese Nikki Hamblin e la statunitense Abbey D’Agostino sono cadute entrambe. Le due atlete hanno però deciso di rialzarsi e continuare la gara; aiutandosi a vicenda sono riuscite a tagliare il traguardo. Il georgiano Lasha Talakhadze ha conquistato medaglia d’oro, record olimpico e record del mondo dopo aver sollevato in totale 473 chili nella gara di sollevamento pesi.

Il Brasile (sconfitto a sorpresa dalla Svezia nel calcio femminile) è in finale di beach volley maschile, e affronterà gli italiani Nicolai e Lupo. Gli azzurri continuano a vincere anche nella pallanuoto, sia il settebello sia il setterosa sono in semifinale.