Indagati Profumo e Viola per falso in bilancio nel caso Monte dei Paschi di Siena. La procura di Siena ha aperto un’inchiesta per falso in bilancio e manipolazione di mercato ai danni dell’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo, e dell’amministratore delegato Fabrizio Viola. Il fascicolo è già stato inviato alla procura di Milano, competente per il caso.