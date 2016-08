Arrivati in Sicilia 534 migranti salvati in mare nelle ultime ore. Sono stati accompagnati a Catania e Trapani, dove sono stati trasportati anche cinque cadaveri, tra cui quelli di due bambine siriane di otto mesi e cinque anni. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni calcola che da gennaio più di 266 mila persone sono arrivate in Europa dal mare e 3.156 sono morte nel tentativo di raggiungere la costa.