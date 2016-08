Almeno 50 persone sono morte e quasi cento sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta durante una festa di matrimonio nella tarda serata di sabato 20 agosto a Gaziantep, una grande città nel sudest della Turchia, vicino al confine siriano. Il ricevimento si stava svolgendo per strada, in un quartiere centrale a maggioranza curda. Secondo Ankara l’esplosione è stata provocata da un kamikaze del gruppo Stato islamico, che è attivo nella zona.