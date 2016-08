Aggrediti tre ragazzi egiziani in provincia di Catania, uno è grave. Tre ragazzi egiziani sono stati aggrediti in provincia di Catania da tre ragazzi del posto, che li hanno picchiati con delle mazze da baseball dopo un diverbio scoppiato per futili motivi. Uno dei tre ragazzi aggrediti, un sedicenne, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania: ha riportato un’emorragia cerebrale.