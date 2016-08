Carri armati turchi entrano in Siria per liberare Jarabulus dal gruppo Stato islamico (Is). L’obiettivo dell’esercito turco, che ha bombardato pesantemente la località con il sostegno della coalizione internazionale, è allontanare l’Is dal confine tra Siria e Turchia. I soldati turchi hanno colpito anche le milizie curde nella regione per impedire che, una volta allontanati i jihadisti, conquistino le località liberate. Il ministro degli esteri siriano ha condannato le operazioni militari turche, definendole una violazione della sovranità siriana.