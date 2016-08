Noi siamo i robot

1. Antony Gormley

Fit, White cube, Londra, dal 30 settembre al 6 novembre

Antony Gormley torna dopo quattro anni alla White cube con una mostra di grande urgenza. Riscaldamento globale, acidificazione degli oceani e città dominate dai grattacieli: l’impotenza dell’artista di fronte al fallimento della società filtra prepotentemente nei suoi ultimi lavori. Attraversiamo come sonnambuli la nostra epoca senza sentirci responsabili del fallimento di 250 anni di attività industriale che ha irrimediabilmente minacciato il nostro pianeta. Gormley trasformerà la White cube in un labirinto popolato da quindici sagome umane realizzate con materiali diversi. Il cuore dell’esposizione è Sleeping field, un’installazione di seicento piccole figure monoblocco in ghisa, tutte sdraiate. Nel loro insieme sembrano la veduta aerea di un paesaggio urbano. L’opera è ispirata all’espansione del terziario di cui l’artista è stato testimone a Londra, la città dove ha vissuto e lavorato più a lungo. Il titolo si riferisce alla convinzione che siamo diventati tutti servi ciechi e addormentati di un sistema che crea tutto con facilità e alimenta l’ingiustizia sociale e un’iniqua distribuzione delle risorse. Sleeping field è la presa di coscienza che siamo l’equivalente di un vasto nido di termiti e che, forse, è necessario fare un passo indietro. Più di metà della popolazione mondiale vive in ambienti urbani tra cappuccini tutti uguali e smartphone. Gormley nel suo lavoro lamenta la priorità incrollabile dei valori aziendali sui valori sociali. The Guardian

2. La biennale di Wuzhen

La prima mostra internazionale d’arte contemporanea di Wuzhen, la piccola città sull’acqua nella provincia cinese dello Zhejiang, ha preparato il terreno alla prossima edizione, che si terrà nel 2018. Inaugurata a giugno, la biennale ha dato spazio a quaranta artisti da tutto il mondo, tra cui star come Damien Hirst, Ann Hamilton e Marina Abramović. Quattro opere sono state donate all’assessorato alla cultura, mentre le cinque più popolari sono state acquistate dall’organizzazione. Tra queste The floating fish, il gigantesco pesce rosa galleggiante realizzato dall’olandese Florentijn Hofman, spostato da uno stagno a un teatro nell’area alberghiera di questa cittadina molto amata dal turismo cinese. La prima edizione della biennale, durata tre mesi, ha registrato un milione di visitatori, mentre sono stati staccati centomila biglietti per l’antica fabbrica di seta trasformata in uno spazio per l’arte contemporanea. China Daily

3. Katharina Fritsch

Museum Folkwang, Essen, Germania, fino al 30 ottobre

Questo ciclo di Katharina Fritsch è dedicato a Essen e deriva da una serie di vecchie cartoline con vedute della città fotografate, ingrandite e alterate usando il metodo della serigrafia a colori. Fritsch non è interessata alla ricerca del tempo perduto, ma studia come le stratificazioni della memoria possano alterare la natura delle cose. L’immagine del lago di Baldeney, per esempio, è sovrapposta alla stessa veduta fotografata negli anni settanta dall’artista e si trasfigura. e-flux