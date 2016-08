Accordo tra governo siriano e ribelli per togliere l’assedio su Daraya. Più di quattromila abitanti della cittadina vicino a Damasco e circa 700 combattenti ribelli potranno lasciare i quartieri sotto assedio. Gli uomini armati andranno a Idlib, nel nord della Siria, i civili si trasferiranno in campi allestiti dal governo. Gli abitanti di Daraya sono rimasti intrappolati dai bombardamenti per quattro anni e hanno ricevuto i primi aiuti lo scorso giugno.