Sono 278 le vittime del terremoto nell’Italia centrale. Lo ha reso noto la protezione civile. I feriti sono 388. Il bilancio del sisma di magnitudo 6 che ha colpito il centro Italia alle 3.36 del 24 agosto è ancora provvisorio. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, ha stanziato 50 milioni di euro per gli aiuti e ha sospeso le tasse per le zone colpite dal sisma. Per domani è stato proclamato un giorno di lutto nazionale.