In Bangladesh la polizia uccide un sospettato per la strage di Dhaka. Gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento di Narayanganj, una città a 25 km dalla capitale, uccidendo tre sospetti jihadisti. Tra di loro, c’era anche l’uomo ricercato con l’accusa di aver organizzato l’attacco del 1 luglio in cui sono morti 22 ostaggi, tra cui nove italiani. Si tratta di Tamim Chowdhury, un cittadino bengalese e canadese.