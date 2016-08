Requiem per il sogno americano

Ogni quattro anni l’abusato “sogno americano” torna nei discorsi dei candidati alle primarie e alle presidenziali statunitensi. Secondo un proverbiale bastian contrario come Noam Chomsky, invece, c’è poco da sognare.

Requiem for the american dream di Peter Hutchison, Kelly Nyks e Jared P. Scott, uscito in dvd negli Stati Uniti, raccoglie interviste realizzate in quattro anni, in cui Chomsky analizza mezzo secolo di politiche che hanno determinato la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e la sparizione della classe media, tracciando anche la sua storia di attivista.