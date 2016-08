Una nave da crociera tenta il passaggio a nordovest. La Crystal Serenity è partita da Seward, in Alaska, diretta a New York. Tenterà la rotta polare a nord del Canada, utilizzando il passaggio a nordovest. Il tratto di mare dovrebbe essere libero dai ghiacci a causa della stagione e dei cambiamenti climatici. La nave è al completo: i passeggeri hanno pagato tra i 22mila e i 120mila dollari per i biglietti, più un’assicurazione di 50mila dollari.