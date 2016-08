Professione fotoreporter

Oltre a eleggere la gif migliore dell’anno e premiare Kim Kardashian per avere “spaccato” la rete, i Webby awards celebrano ogni anno, in diverse sezioni, tanti altri siti e contenuti, tra i quali questo progetto dedicato ai fotografi di guerra, vincitore per la categoria Miglior serie documentaria.

Nell’arco di sei episodi alcuni famosi fotoreporter descrivono la difficoltà sia professionale che umana di raccontare i conflitti e le emergenze umanitarie, nel dilemma tra dovere di documentare e senso di impotenza. Alcuni di loro hanno conosciuto da vicino i rischi del mestiere, come Eros Hoagland, figlio di un fotoreporter ucciso nel Salvador nel 1984.