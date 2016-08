Diciassette donne morte in un incendio a Mosca, in Russia. Il 27 agosto le fiamme hanno distrutto il magazzino di una tipografia nella zona industriale della capitale russa. Quando i pompieri sono riusciti a spegnerle, hanno trovato 16 cadaveri. Un’altra ferita è morta in ospedale. Erano lavoratrici originarie del Kirghizistan, che vivevano nel magazzino.