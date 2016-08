L’agenda della settimana

Lunedì 29 agosto

Discorso di Dilma Rousseff di fronte al senato brasiliano. La presidente interviene di persona per difendersi dall’impeachment chiesto dall’opposizione. Rousseff è accusata di aver truccato i conti pubblici per favorire la sua rielezione nel 2014.

Martedì 30 agosto

Il primo ministro uscente spagnolo Mariano Rajoy chiede la fiducia in parlamento. Il leader del Partito popolare ha accettato la richiesta del re di provare a formare un governo e ha aperto le trattative con il partito Ciudadanos, ma potrebbe non avere comunque i numeri. Il rischio per il paese è di tornare al voto il giorno di Natale.

Mercoledì 31 agosto

Comincia il festival del cinema a Venezia. La manifestazione sarà in programma fino al 10 settembre. Ad aprire il festival ci sarà il film La la land di Damien Chazelle, con Emma Stone e Ryan Gosling. Sarà proiettata in anteprima la serie tv diretta da Paolo Sorrentino The young pope e tra i lungometraggi in concorso sono previsti Arrival di Denis Villenueve, Nocturnal animals di Tom Ford e Jackie di Pablo Larraín.

Giovedì 1 settembre

Manifestazione nazionale dell’opposizione venezuelana. Nel paese è stato indetto un nuovo corteo dopo che il consiglio nazionale elettorale ha fatto capire che il referendum per chiedere la destituzione del presidente Maduro non si terrà prima del 2017.

Venerdì 2 settembre

A Berlino si apre l’Ifa, fiera internazionale dell’elettronica. La manifestazione annuale è una delle principali fiere mondiali dedicate all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici. Sono attesi circa mille espositori e 300mila visitatori.

Domenica 4 settembre

Elezioni per il consiglio legislativo a Hong Kong. Il consiglio legislativo è composto da 60 membri, per metà eletti a suffragio universale dai residenti di Hong Kong. Nei giorni scorsi diversi manifestanti sono scesi in piazza per contestare la messa al bando di sei candidati indipendentisti. Secondo un recente sondaggio condotto dalla Chinese university, i consensi per l’indipendenza sono in crescita.

Vertice del G20 ad Hangzhou, in Cina. Il 4 e 5 settembre si tiene l’undicesimo vertice del G20. È il primo a svolgersi in Cina. Oltre ai capi di stato dei venti paesi più potenti del mondo, tra gliospiti sono previsti il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il premier tailandese Prayut Chan-o-cha. La Cina insiste per avere al centro della discussione la cooperazione economica.

Lunedì 5 settembre

Comincia al parlamento britannico la discussione sulla petizione online su un secondo referendum sulla Brexit. La petizione in rete ha raccolto più di quattro milioni di firme, anche se è poco probabile che le autorità del Regno Unito decidano di organizzare una nuova consultazione.