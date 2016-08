Citate in giudizio le città francesi che hanno continuato a vietare il burkini in spiaggia. Gli amministratori di quattro città che hanno ignorato la decisione del Consiglio di stato francese sul divieto di indossare il burkini in spiaggia, dovranno risponderne davanti alla giustizia. Venerdì 26 agosto tre giudici del Consiglio di stato avevano decretato illegittimo il divieto, ma alcuni sindaci hanno deciso di ignorare tale decisione. Il Collettivo contro l’islamofobia in Francia (Ccif) ha quindi citato in giudizio le città di Nizza, Roquebrune-Cap-Martin, Menton e Fréjus. Le prime udienze avranno luogo martedì 30 agosto, per la città di Fréjus, e mercoledì 31 agosto per le altre tre città.