Dilma Rousseff pronta a difendersi davanti al senato brasiliano. Il 29 agosto la presidente brasiliana, temporaneamente sospesa in seguito alla procedura di impeachment, comparirà davanti ai senatori per difendersi dall’accusa di aver truccato i conti pubblici. Potrà parlare per mezz’ora, dopo la quale deciderà se accettare domande. Se il senato deciderà di destituirla, Michel Temer sarà presidente fino al 2018.