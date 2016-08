Le autorità del Kashmir indiano tolgono il coprifuoco. La misura d’emergenza, in vigore su gran parte della regione, è stata adottata per 52 giorni, in seguito agli scontri tra manifestanti e polizia scoppiati a inizio luglio. Tuttavia molti negozi sono rimasti chiusi perché aderiscono a uno sciopero in protesta contro il dominio indiano su questa regione contesa tra India e Pakistan.