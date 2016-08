Attesa per la decisione di Bruxelles sull’accordo fiscale raggiunto da Apple in Irlanda. La commissione europea si prepara a comminare una multa da miliardi di euro all’azienda statunitense perché avrebbe beneficiato di aiuti di stato illegali sotto forma di sconti fiscali in cambio della creazione di posti di lavoro. Gli accordi tra Dublino e la Apple risalgono al 1991 e al 2007, e avrebbero permesso all’azienda di pagare il 2 per cento di tasse, invece del 12,5 per cento, sui profitti delle sue filiali irlandesi.