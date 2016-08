Barack Obama sarà il guest editor dell’uscita di novembre di Wired. Il presidente degli Stati Uniti ha accettato di dirigere il mensile statunitense per un numero speciale, che uscirà a novembre, dedicato al tema delle frontiere, da intendere nel modo più ampio possibile. Nel corso degli anni Wired ha avuto diversi guest editor illustri, come Bill Gates, J.J. Abrams o Serena Williams. Ma è la prima volta in assoluto che un presidente in carica accetta un simile incarico.