Cinque film di Gene Wilder

Gene Wilder è morto a 83 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua famiglia il 29 agosto. Attore, sceneggiatore e scrittore statunitense, è stato protagonista di film come Frankenstein junior e Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. È morto a Stamford, in Connecticut, per complicazioni dell’Alzheimer.

Per favore, non toccate le vecchiette, 1968

The producers, questo il titolo originale, è il primo film di Mel Brooks da regista. Il film, una commedia satirica uscita nel 1968, racconta la storia di Max Bialystock, un ex produttore fallito. Bialystock, insieme al contabile Leo Bloom (Gene Wilder), decide di mettere in piedi uno spettacolo a Broadway, con l’obiettivo di trasformarlo in un flop e truffare i finanziatori. Wilder ottenne la nomination all’Oscar per il miglior attore non protagonista.