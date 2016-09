Giornata di lutto ad Amatrice. Sono in corso i funerali di 38 vittime del terremoto del 24 agosto alla presenza del presidente Sergio Mattarella, del premier Matteo Renzi e dei presidenti di Camera e Senato. In un primo tempo si era pensato di svolgere il rito funebre a Rieti, ma poi la cerimonia è stata spostata per le proteste degli sfollati. Il numero delle vittime è salito a 292 morti, di cui 231 ad Amatrice, 50 nel comune di Arquata del Tronto e 11 ad Accumoli, mentre sono 2.900 gli sfollati assistiti nelle tende dalla protezione civile.