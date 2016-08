Un’inchiesta sulle fosse comuni lasciate in Siria e in Iraq dal gruppo Stato islamico

Nei territori di Siria e Iraq strappati al controllo del gruppo Stato islamico (Is) sono state scoperte 72 fosse comuni. E mentre i jihadisti battono in ritirata si teme che nelle aree liberate possano essere trovati i siti di altri massacri.

Un’inchiesta condotta dall’Associated Press ha permesso di documentare e mappare almeno 72 fosse comuni. In Siria sono state identificate 17 sepolture di massa: una di queste contiene i corpi di centinaia di appartenenti di un’unica tribù, sterminata quando l’Is ha occupato la regione in cui viveva. Per almeno sedici delle fosse comuni trovate in Iraq non è possibile stimare il numero delle vittime che contengono, perché si trovano in territori troppo impervi per essere esplorati.

In altri casi le stime si basano sui ricordi dei sopravvissuti, sulla propaganda dell’Is e sulle dimensioni delle buche scavate. Il bilancio è molto incerto, ma lo stesso impressionante: da 5.200 a più di 15mila morti.

Molte fosse si trovano sul monte Sinjar, in Iraq, un territorio che i jihadisti hanno strappato alla minoranza yazida nell’agosto del 2014. In quell’area l’Is non ha fatto nulla per nascondere i suoi crimini, anzi se ne è vantato. Nei loro comunicati i jihadisti proclamavano senza mezzi termini di voler annientare la comunità yazida, colpevole di seguire una corrente non ortodossa dell’islam.