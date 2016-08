Un’autobomba è esplosa vicino a un hotel a Mogadiscio, in Somalia. L’attentato suicida ha danneggiato l’edificio. Al momento non si hanno informazioni su eventuali vittime o feriti. Recentemente il gruppo jihadista Al Shabaab ha fatto diversi attacchi nella capitale, compreso quello del 26 agosto in cui sono morte dieci persone.