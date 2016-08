La Turchia esclude il cessate il fuoco con le milizie curde in Siria. L’ha dichiarato il governo, smentendo un annuncio fatto dagli Stati Uniti. Di recente Ankara ha inviato i carri armati in Siria in un’operazione contro il gruppo Stato islamico (Is), che prevede sia il supporto ai ribelli dell’opposizione al governo di Damasco sia il contenimento delle milizie curde attive nel nordest del paese vicino. Inoltre nel 2016, ha affermato il ministro dell’interno Efkan Ala, Ankara ha arrestato 815 persone nella lotta contro il gruppo Stato islamico e ne ha fermate più di 50mila alle frontiere. Negli ultimi anni la Turchia è stata il principale paese di passaggio per gli stranieri che volevano ingrossare le file dell’Is in Siria e in Iraq.