È morto il fotografo francese Marc Riboud. Tra i suoi tanti meriti Riboud ha avuto quello, come scrive il New York Times, di riuscire cogliere momenti di grazia e poesia anche in situazioni drammatiche e disastrate che ha seguito come fotoreporter nel corso dei sessant’anni della sua carriera. Celebre il suo scatto di una donna che porge un fiore a un plotone di militari della guardia nazionale, durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam davanti al Pentagono. Riboud è morto a Parigi martedì 31 agosto. Aveva 93 anni.