Trovati 370 chili di cocaina in un impianto della Coca-Cola in Francia. Gli operai dell’impianto della Coca-Cola di Signes, città nel sud della Francia, hanno trovato delle buste che contenevano 370 chili di cocaina nascoste in un container in cui era immagazzinato succo d’arancia concentrato, arrivato il 26 agosto dalla Costa Rica. Si tratta della più grande quantità di cocaina sequestrata in Francia. Il suo valore al dettaglio sarebbe potuto arrivare a una cinquantina di milioni di euro.