I film e gli autori al festival del cinema di Venezia

Il 31 agosto comincia la 73ª edizione della Mostra del cinema di Venezia. La manifestazione è in programma fino al 10 settembre ed è diretta anche quest’anno da Alberto Barbera, che ha preso il posto di Marco Müller nel 2011. Alle 19 c’è la cerimonia d’apertura, con la consegna del Leone d’oro alla carriera al regista polacco Jerzy Skolimowski. Al festival saranno proiettati 20 film in concorso, 18 fuori concorso e 19 nella sezione Orizzonti, dedicata alle nuove correnti del cinema internazionale. Tra le altre sezioni spicca Venezia classici, una selezione di film e documentari restaurati. I film in concorso Ad aprire la manifestazione sarà La la land, un musical ambientato a Los Angeles e diretto da Damien Chazelle, già regista di Whiplash. I protagonisti sono Ryan Gosling, nella parte di un musicista jazz, ed Emma Stone, che interpreta un’aspirante cantante. Negli ultimi due anni Venezia ha portato fortuna ai lungometraggi proiettati in apertura, Birdman e Il caso Spotlight, che hanno vinto entrambi l’Oscar per il miglior film.

In concorso a Venezia, tra gli altri, ci sarà Nocturnal animals, che segna il ritorno alla regia dello stilista Tom Ford, a sette anni dall’uscita di A single man. Nocturnal animals è l’adattamento del romanzo Tony and Susan di Austin Wright. La protagonista è l’attrice statunitense Amy Adams. Tra i film più attesi c’è Voyage of time: life’s journey, documentario di Terrence Malick. Voyage of time è una riflessione sulle origini dell’universo, realizzata dopo aver girato scene in mezzo alla natura in diverse parti del mondo, con le voci narranti di Cate Blanchett e Brad Pitt.

La Mostra del cinema, come ha più volte sottolineato lo stesso direttore Barbera, ospiterà diversi film americani di genere. Tra questi c’è Arrival, film di fantascienza del canadese Denis Villeneuve, già regista di Sicario. Protagonisti ancora Amy Adams e Jeremy Renner. Sono tre i film italiani in concorso: Piuma di Roan Johnson, il documentario Spira mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, e Questi giorni di Giuseppe Piccioni. Tra gli autori asiatici spicca il filippino Lav Diaz, in concorso con Ang Babaeng humayo (The woman who left). Il cileno Pablo Larraín, già regista di No - I giorni dell’arcobaleno e Il club porterà al Lido Jackie, che narra i primi quattro giorni della vita di Jackie Kennedy (interpretata da Natalie Portman) dopo l’assassinio del marito John Fitzgerald Kennedy. Emir Kusturica presenterà On the milky road, che ha per protagonista Monica Bellucci.

I film fuori concorso In questa sezione verrano proiettati i primi due episodi della serie tv di Paolo Sorrentino The young pope, che racconta il pontificato immaginario di Pio XIII, il primo papa americano, interpretato da Jude Law. La serie andrà in onda nell’ottobre 2016 su Sky Atlantic. Nel cast anche Diane Keaton, Silvio Orlando e Scott Shepherd. Fuori concorso anche Tommaso, diretto da Kim Rossi Stuart, con Camilla Diana, Jasmine Trinca e Cristiana Capotondi, Monte, il primo film girato in Italia dal regista iraniano Amir Naderi, e One more time with feeling, un documentario che racconta la registrazione dell’ultimo album di Nick Cave, Skeleton tree.