Giornata di manifestazioni in Venezuela. L’opposizione al governo di Nicolás Maduro ha organizzato un’imponente manifestazione che è già stata ribattezzata la “Toma de Caracas” (presa di Caracas). L’invito dei leader dell’opposizione è a scendere in piazza pacificamente, ma le autorità hanno comunque disposto misure di massima sicurezza, schierando oltre cinquemila agenti sulle strade della capitale. Da mesi il Venezuela è in una fase di stallo. L’opposizione che controlla la maggioranza del parlamento accusa Maduro di aver causato la profonda crisi economica che affligge il paese e ha più volte chiesto un referendum per destituirlo. Il governo del presidente a sua volta accusa l’opposizione di voler arrivare al colpo di stato.