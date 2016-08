Il senato brasiliano ha destituito Dilma Rousseff. Con 61 voti a favore dell’impeachment e venti contrari, Rousseff è stata definitivamente destituita. Michel Temer assume quindi l’incarico di presidente del Brasile fino al 2018, quando sono previste le nuove elezioni. Dopo 13 anni il Partito dei lavoratori (Pt) non è più al governo del paese. Rousseff, eletta per un secondo mandato nel 2014 con 54 milioni di voti, ricorrerà in appello alla corte suprema federale.