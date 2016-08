Negli Stati Uniti sempre più persone fanno uso di marijuana, e sempre meno la considerano pericolosa. Tra il 2002 e il 2014 i consumatori sono aumentati di dieci milioni. Le persone che considerano dannoso fumare marijuana una o due volte la settimana sono passati dal 50 al 33 per cento. Il cambiamento nell’uso e nella percezione è cominciato nel 2007. In quell’anno dodici stati federali avevano già autorizzato l’uso medico della marijuana. L’abuso e la dipendenza sono rimasti costanti, e riguardano sempre l’1,5 per cento della popolazione.