Il segnale “alieno” in realtà è arrivato dalla Terra. Il segnale proveniente dallo spazio, giudicato interessante per la ricerca di vita extraterrestre, è probabilmente un’interferenza terrestre. Lo afferma l’Accademia delle scienze russa. Il segnale radio era stato captato dal telescopio Ratan 600 a Zelenchukskaya, nel Caucaso, e giudicato interessante dal Seti, l’istituto per la ricerca di vita extraterrestre. L’analisi successiva ha mostrato che l’origine è probabilmente terrestre.