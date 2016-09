Melania Trump cita in giudizio il Daily Mail. La moglie del candidato repubblicano alla Casa Bianca ha fatto causa al quotidiano britannico e a un blogger statunitense per diffamazione chiedendo un risarcimento di 150 milioni di dollari. Il Daily Mail e il blogger avrebbero insinuato che la ex modella di origine slovena ha lavorato in passato come escort. Entrambi hanno ritrattato.