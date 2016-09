L’ultimo atto di Pablo Escobar nella seconda stagione di Narcos

La serie si sofferma sul modo in cui Escobar ha influenzato la storia del suo paese , come attraverso l’uso della violenza e della corruzione ha inquinato la politica e la società.

Matthew Gilbert sul Boston Globe ha paragonato Narcos a The wire, la serie tv della Hbo sullo spaccio di droga a Baltimora. “Tutte le serie tv sul crimine devono confrontarsi con I Soprano e The wire. I Soprano scavano dentro gli individui, le loro relazioni e la loro psicologia nascosta. The wire è più articolato, è costruito su una serie di ritratti sociologici e i suoi personaggi fanno parte di un grande sistema disfunzionale (…). Quindi cos’è Narcos? È sicuramente una serie simile a The wire, perché offre uno sguardo ad ampio respiro su come il consumo di cocaina e Pablo Escobar siano saliti alla ribalta e la Dea abbia cercato di fermare entrambi”.

Il Robin Hood della droga La prima stagione diNarcos è piaciuta alla maggior parte della critica internazionale per lo stile accurato, crudo ma mai troppo violento con cui affronta una figura realmente esistita e ingombrante come quella di Pablo Escobar.

La prima stagione di Narcos si svolge in un arco temporale abbastanza lungo (15 anni), mentre la seconda è racchiusa in 18 mesi e si conclude con la morte di Pablo Escobar.

Più cresce la sua ricchezza, più aumenta il suo potere e il cartello di Medellín diventa una specie di stato nello stato. Dopo aver consolidato la sua leadership nel mondo del crimine, Escobar comincia a comportarsi come una specie di benefattore, regalando soldi ai poveri. Entra in politica e sogna di diventare il presidente della Colombia.

Il racconto è narrato dal punto di vista di Steve Murphy (Boyd Holbrook), un agente della Drug enforcement administration (Dea) che si è trasferito in America Latina insieme alla moglie Connie per combattere il narcotraffico. Al suo fianco c’è l’agente Javier Peña (Pedro Pascal, l’Oberyn Martell di Game of thrones), anche lui della Dea.

La storia raccontata dai vincitori

Positivo anche il parere di Kyle Mullin su Paste Magazine. “A differenza di altre serie drammatiche, in Narcos il sangue e la violenza sono funzionali alla storia e non soccombono alla gratuità tipica della tv via cavo. Anche se le sequenze d’azione funzionano, le migliori sono quelle costruite sui dialoghi. In una delle scene iniziali, Escobar viene fermato dalla polizia ma non c’è nessuna sparatoria. Invece la situazione si evolve con una tensione crescente, mentre il trafficante fa ai poliziotti domande sempre più insistenti sulla loro famiglia. Il suo monologo seguente, nel quale dichiara ‘Io sono Pablo Escobar, i miei occhi sono ovunque’ evoca la scena di Breaking bad in cui Walter White esclama: ‘Dì il mio nome’.

Narcos non è piaciuto a tutti. Diversi mezzi d’informazione l’hanno criticato soprattutto per un motivo: la scelta di raccontare la storia dal punto di vista di Steve Murphy, un personaggio realmente esistito che tra l’altro ha fatto anche da consulente agli sceneggiatori.

Luis Reséndiz, critico del mensile messicano Letras Libres, scrive: “Pur raccontando un fatto storico colombiano, Narcos si sforza di rappresentare l’America come la polizia del mondo. Se confrontiamo Murphy con il capitano Nascimento di Tropa de elite, lo troveremo blando, noioso eppure così irreprensibile. Narcos è alla ricerca di un eroe, ma non lo trova nella polizia o nell’esercito colombiano, ma in un poliziotto bianco statunitense”.