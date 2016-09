Oscar alla carriera a Jackie Chan. L’Academy of motion picture arts and sciences ha deciso di attribuire un premio onorario all’attore di Hong Kong, protagonista di una serie di film molto popolari negli Stati Uniti. L’Academy assegnerà altri tre premi alla carriera: alla montatrice Anne Coates (già vincitrice di un Oscar per Lawrence d’Arabia), al direttore del casting Lynn Stalmaster e al documentarista Frederick Wiseman.