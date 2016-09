Per la seconda volta Mariano Rajoy non ottiene la fiducia del parlamento spagnolo. Dopo il voto sfavorevole del 31 agosto, Rajoy è tornato davanti al congresso spagnolo per essere confermato come primo ministro. Tuttavia, con 170 voti favorevoli e 180 contrari, non è riuscito a ottenere la fiducia. Gli spagnoli potrebbero quindi tornare alle urne per la terza volta in un anno. Le elezioni dovrebbero svolgersi il 25 dicembre, ma i partiti stanno già discutendo su come anticipare il voto perché non coincida con il Natale.