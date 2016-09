Terzo giorno di tensione in Gabon. L’annuncio della vittoria elettorale del presidente uscente Ali Bongo e il netto rifiuto del governo di autorizzare un nuovo conteggio delle schede hanno scatenato violente proteste nella capitale Libreville e la conseguente dura reazione delle forze dell’ordine. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre sono morte altre due persone e in città cominciano a scarseggiare le derrate alimentari. L’opposizione, convinta della vittoria del suo candidato Jean Ping, chiede un nuovo conteggio dei voti, il governo ha risposto che la legge elettorale del paese non prevede una tale eventualità.