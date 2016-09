La Caterpillar chiuderà una sua grande fabbrica in Belgio. La multinazionale statunitense ha annunciato la dismissione dello stabilimento di Gosselies, dove lavorano circa 2.200 dipendenti. L’indotto dà impiego ad altre quattromila persone, per questo il governo sta cercando di scongiurare la chiusura della fabbrica. Caterpillar ha in programma di tagliare 10mila posti entro il 2018 nel mondo.