Mariano Rajoy non ottiene la fiducia del parlamento spagnolo. Dopo il voto sfavorevole del 31 agosto, nemmeno il 2 settembre il leader conservatore è riuscito ad avere la maggioranza dei voti necessaria per essere investito primo ministro: ha ottenuto 170 voti a favore e 180 contrari. Il paese potrebbe quindi tornare alle urne a dicembre, per la terza volta in un anno.