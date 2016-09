The young pope di Paolo Sorrentino alla Mostra del cinema di Venezia. Oggi saranno presentate al pubblico del Lido le prime due puntate della serie scritta e diretta da Paolo Sorrentino The young pope in cui Jude Law interpreta Pio XIII pontefice eletto non ancora cinquantenne. Nel cast anche Diane Keaton e Silvio Orlando. La serie, prodotta da Hbo, Sky e Canal+ sarà trasmessa da Sky Atlantic a partire dal 21 ottobre.