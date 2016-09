In Germania elezioni regionali nel Mecleburgo-Pomerania. Secondo i sondaggi, il partito cristiano democratico della cancelliera Angela Merkel sarà superato dal partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), in costante crescita. Gli arrivi dei migranti, gli episodi di violenza e i recenti attentati hanno dominato la campagna elettorale in questo Lander nordorientale, da sempre feudo politico di Merkel.