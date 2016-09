Prime legislative a Hong Kong dopo le proteste del 2014. Il voto permetterà di valutare il peso elettorale del cosiddetto del movimento di disobbedienza civile Occupy central, che chiedeva al governo di Pechino più democrazia e suffragio universale, ma non ha ottenuto risultati significativi. I partiti di riferimento del movimento fanno campagna per l’indipendenza dalla Cina, ma sono divisi. Per questo, l’esito del voto è incerto.